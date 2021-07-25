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Российские лучницы получили серебряную медаль в командном турнире на Олимпиаде в Токио

, 12:10

Российские лучницы получили серебряную медаль в командном турнире на Олимпиаде в Токио
Олимпийские игры в Токио, Kenjiro Matsuo/AFLO

Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно, что российские лучницы завоевали четвертую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки из России выиграли "серебро" в командном турнире.

В финале соревнований российские лучницы уступили команде Южной Кореи со счетом 0-6.

Отметим, что серебряные медали на Олимпиаде завоевали россиянки Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева. "Золото" получили корейские спортсменки Ан Сан, Чан Мин Хи и Кан Чхэ Ен.

К настоящему моменту у сборной России одна золотая, две серебряные, а также одна бронзовая медали.

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