Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

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25 июля 2021, 07:12

Олимпийские игры в Токио, Li He/XinHua

Сегодня стало известно, что сборная России завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Виталина Бацарашкина принесла своей стране "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Россиянка Виталина Бацарашкина в финале набрала 240,3 балла, установив тем самым олимпийский рекорд. "Серебро" взяла спортсменка из Болгарии Антоанета Костадинова (239,4), а "бронзу" – китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Отметим, что победа Бацарашкиной стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Токио. Ранее в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала "серебро" Анастасия Галашина, а "бронза" досталась тхэквондисту Михаилу Артамонову.

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