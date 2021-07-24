Яна Носкова одержала победу над Притикой Паваде в первом матче турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Токио

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24 июля 2021, 09:39

Яна Носкова, фото с сайта wikiwand.com/ru

Россиянка Яна Носкова одержала победу над француженкой Притикой Паваде в первом матче турнира по настольному теннису на Олимпийских играх, стартовавших в пятницу, 23 июля, в Токио.

Матч между российской теннисисткой и 16-летней спортсменкой-вундеркиндом из Франции завершилась со счётом 4:2 (12:10, 6:11, 2:11, 11:7, 11:9, 11:9). Носкова вышла во второй раунд олимпийского турнира. Теперь соперницей россиянки станет Мо Чжан из Канады.

Со второго круга турнира по настольному теннису на Олимпиаде стартует россиянка Полина Михайлова, - передает RT.

27-летняя Яна Носкова – опытная спортсменка. На Олимпийских играх она дебютировала в 18-летнем возрасте в Лондоне. Но ранее в марте она уступила вундеркинду из Франции.

24-летняя Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль на Играх в Японии, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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