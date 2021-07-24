Губерниев предложил новому главному тренеру сборной РФ по футболу Карпину уйти из «Ростова»

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24 июля 2021, 19:32 Источник: Свободная пресса

Валерий Карпин, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Ближайшие полгода наставник будет совмещать работу в национальной команде с руководством ФК «Ростов».

«На короткой дистанции может и сойдет, но после Нового Года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, Российский футбольный союз (РФС) угодил в цейтнот», - цитирует слова спортивного комментатора газета «Свободная пресса».

При этом Губерниев пожелал Карпину «удачи» и отправил «лучи поддержки». Телеведущий считает, что тренеру следует уходить из «Ростова».

Ранее сообщалось, что РФС заключил с Карпиным контракт сроком до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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