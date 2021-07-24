Губерниев предложил новому главному тренеру сборной РФ по футболу Карпину уйти из «Ростова»

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Ближайшие полгода наставник будет совмещать работу в национальной команде с руководством ФК «Ростов».
«На короткой дистанции может и сойдет, но после Нового Года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, Российский футбольный союз (РФС) угодил в цейтнот», - цитирует слова спортивного комментатора газета «Свободная пресса».
При этом Губерниев пожелал Карпину «удачи» и отправил «лучи поддержки». Телеведущий считает, что тренеру следует уходить из «Ростова».
Ранее сообщалось, что РФС заключил с Карпиным контракт сроком до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
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