Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

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23 июля 2021, 20:59

Валерий Карпин, фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Контракт с тренером футбольного клуба «Ростов» заключен до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и ФК. Специалист руководит «Ростовом» с 2017 года. Также он стоял во главе таких популярных клубов, как московский «Спартак», «Мальорка» и «Торпедо» Армавир.

Комментируя свое назначение, Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие. По словам тренера, приглашение в национальную команду – это большая честь и высокая оценка его работы.

«Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - цитирует его слова пресс-служба РФС.

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