На Олимпиаде в Токио у одного спортсмена оказался положительный тест на коронавирус

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24 июля 2021, 08:27

фото: Michael Steinebach, globallookpress.com

На Олимпиаде в Токио у одного спортсмена оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Организаторы летних Олимпийских игр в Японии проинформировали о 17 новых положительных тестах на коронавирусную инфекцию нового типа.

В пресс-службе Игр уточнили, что среди заболевших - один спортсмен, не являющийся гражданином Японии.

16 случаев положительных тестов на коронавирус оказались подрядчиков и персонала.

В результате на данный момент общее число положительных тестов на COVID-19 на Олимпиаде составило 127,- передаёт RT.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, стартовали в Токио 23 июля.

Россиянка завоевала первое серебро.

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