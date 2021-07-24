На Олимпиаде в Токио у одного спортсмена оказался положительный тест на коронавирус
24 июля 2021, 08:27
На Олимпиаде в Токио у одного спортсмена оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Организаторы летних Олимпийских игр в Японии проинформировали о 17 новых положительных тестах на коронавирусную инфекцию нового типа.
В пресс-службе Игр уточнили, что среди заболевших - один спортсмен, не являющийся гражданином Японии.
16 случаев положительных тестов на коронавирус оказались подрядчиков и персонала. В результате на данный момент общее число положительных тестов на COVID-19 на Олимпиаде составило 127,- передаёт RT.
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