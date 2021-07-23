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В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ

, 12:54 Источник: ТАСС

В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, – это повод для реакции посольства РФ.

Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио опубликовали карту со странами-участницами спортивного мероприятия, на которой Крым отделили от Украины "границей". После этого украинский МИД поручил посольствам страны в Швейцарии, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, и Японии "разобраться" в ситуации. Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и извинился "за ошибку".

Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на карте, опубликованной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции российского посольства и спортивных чиновников РФ.

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