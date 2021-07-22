Польский дипломат Пелчиньская-Наленч считает необходимым смириться с воссоединением Крыма с Россией

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22 июля 2021, 17:22 Источник: РИА Новости

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Катажина Пелчиньская-Наленч, ранее занимавшая пост польского посла в Российской Федерации, высказалась о ситуации с Крымским полуостровом. В интервью Институту международных отношений Польши она отметила, что придет время, и Варшава будет вынуждена смириться с воссоединением Крыма с РФ.

Она напомнила, что у западных стран сохраняются хорошие отношения с Израилем, хотя ранее это государство оккупировало ряд территорий. По мнению Пельчинской-Наленч, Россия, равно как и прочие страны, с точки зрения Варшавы не может быть "идеальной".

“Давайте будем реалистами — нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-нибудь с Крымом не будет другого выхода”, - сказала она.

Кроме того, она полагает, что Россия не станет отказываться от Крымского полуострова. Она призвала разграничивать общественные связи и геополитику между государствами.

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