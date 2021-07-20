Президент Федерации самбо о признании этого вида спорта МОК: «Историческое событие»

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 июля 2021, 16:45 Источник: РЕН ТВ

фото: Bernd Thissen/dpa/ globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал включение этого вида спорта в число олимпийских игр. По его словам, решение Международного олимпийского комитета (МОК) – «историческое событие».

20 июля самбо получило полноценное признание МОК. В ноябре 2018 года этот вид спорта получил временное признание комитета.

«… мы сегодня получили олимпийское признание. Это очень важное событие, мы к нему долго шли, сначала было временное признание... Теперь мы можем официально подавать заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр», - высказал он.

Елисеев отметил, что с сегодняшнего дня федерация начинает работу по продвижению самбо в программу Олимпийских игр. Он надеется, что этот вид спорта войдет в программу в ближайшее время. Глава ведомства добавил, что благодаря признанию МОК на развитие самбо будут выделяться дополнительные средства, «особенно в тех странах, где оно не очень сильно развито».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости