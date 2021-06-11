Международная федерация самбо получила признание МОК

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11 июня 2021, 12:17 Источник: sambo.ru

Фото: sambo.ru

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение рекомендовать Международную федерацию самбо для получения постоянного признания МОК. Этот вопрос будет рассмотрен 20-21 июля в Токио на ближайшей сессии МОК.



Международный олимпийский комитет подчеркнул свою поддержку организации в официальном письме.



«Мы хотели бы тепло поздравить вас с этим достижением, которое свидетельствует о признании вашей работы с точки зрения институционального развития, а также продвижения и распространения вашего вида спорта», - говорится в послании МОК.



Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил многолетний труд коллег на пути к успеху:



«Это действительно радостное событие для всех самбистов России и мира! Наша работа на протяжении восьмидесяти с лишним лет получила признание Международного олимпийского комитета. Самбо - олимпийский вид спорта! Поздравляю всех самбистов России с праздником!!!»



Известно, что 30 ноября 2018 года на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшего также в Токио, Международная федерация самбо получила временное признание в соответствии с пунктом 25 Олимпийской хартии. Еще в то время президент ФИАС Василий Шестаков заявил, что одним из следующих шагов станет включение самбо в программу Олимпийских игр.





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