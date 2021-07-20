Организация Олимпийских игр в Токио обошлась властям Японии в 15,4 миллиарда долларов

Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто заявил утром во вторник, 20 июля, что общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 миллиарда долларов.
В рамках 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) Тосиро Муто отметил, что общие расходы на проведение Олимпиады, которые понесло правительство Японии и, в частности, правительство Токио, достигли 15,4 миллиарда долларов.
Генсек оргкомитета "Токио-2020" подчеркнул, что бюджет Олимпийских игр после переноса на год в связи с пандемией COVID-19 был пересмотрен. Только на создание безопасной среды для проведения мероприятия японские власти дополнительно потратили 900 миллионов долларов.
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