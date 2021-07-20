Олимпийский девиз изменили впервые с 1894 года

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20 июля 2021, 10:29 Источник: ТАСС

олимпийские кольца, Michael Kappeler/dpa

Утром во вторник, 20 июля, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз. Фраза "Быстрее, выше, сильнее" была изменена впервые с 1894 года.

Согласно последней информации, решение об изменении девиза было принято в рамках 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Отметим, что ранее существовавший девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

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