Аргументы Недели Спорт 13+

Олимпийский девиз изменили впервые с 1894 года

, 10:29 Источник: ТАСС

Олимпийский девиз изменили впервые с 1894 года
олимпийские кольца, Michael Kappeler/dpa

Утром во вторник, 20 июля, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз. Фраза "Быстрее, выше, сильнее" была изменена впервые с 1894 года.

Согласно последней информации, решение об изменении девиза было принято в рамках 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Отметим, что ранее существовавший девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет армии Украины в ответ на удар по пригороду Донецка

Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет армии Украины в ответ на удар по пригороду Донецка

Бойцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ в ответ на удар по поселку Александровка, который расположен в пригороде Донецка. Об этом говорится в заявлении Народной милиции непризнанной республики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью