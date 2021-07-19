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Японцы недовольны проведением Олимпиады и главой МОК Томасом Бахом

, 18:13 Источник: facebook.com/vasily.golovnin

Японцы недовольны проведением Олимпиады и главой МОК Томасом Бахом
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Японцы боятся, что Олимпиада-2020 превратится в рассадник новых штаммов COVID-19. Уровень поддержки правительства в стране рекордно упал. Жители Японии выражают неприкрытую ненависть в отношении руководства МОК. Об этом рассказал находящийся в Токио журналист Василий Головнин.

Василий Головнин:

- Если в японской зоне Твиттера набрать имя "Бах", то первым выскакивает тэг "президент Бах", а потом - "Сдохни, Бах!". Это, пожалуй, наиболее наглядно говорит об отношении местного населения к руководству МОК. Его считают невероятно жадным и готовым на все, чтобы получить свои миллиарды долларов от продажи прав на трансляцию Олимпиады.

Бах, тем более, вызвал вчера бурю негодования, когда заявил, что среди спортсменов и персонала токийских Игр выявлено "всего пятнадцать зараженных". Это, сказал он, ничтожно мало, безопасности Олимпиады ничего не угрожает. Сегодня выявлено уже 55 зараженных. Среди них десять приехали из-за границы, включая членов сборных. Первый зараженный спортсмен выявлен в самой Олимпийский деревне, куда только начинается основной заезд.

Опубликованные сегодня информационным агентством Киодо данные последнего опроса проказали: 87 процентов японцев опасаются, что Олимпиада станет рассадником новых штаммов инфекции. Уровень поддержки правительства премьер-министра Суги упал до самого низкого уровня. В опросе объективистского агентства Киодо - до 35 процентов, а у лево-либеральной "Майнити" - аж до 30.

Вокруг Игр продожаются и другие проблемы (не считая выявления мельдония у российских гребцов). Сегодня токийская полиция объявила об аресте 30-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании прямо на Национальном стадионе, где 23 июля пройдет церемония открытия Олимпиады. Он подрабатывал в фирме, подвозившей еду аккредитованным на этой площадке журналистам. И, как утверждает полиция, изнасиловал работавшую на стадионе девушку-японку, с которой раньше никогда не встречался.

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