Японцы недовольны проведением Олимпиады и главой МОК Томасом Бахом

Японцы боятся, что Олимпиада-2020 превратится в рассадник новых штаммов COVID-19. Уровень поддержки правительства в стране рекордно упал. Жители Японии выражают неприкрытую ненависть в отношении руководства МОК. Об этом рассказал находящийся в Токио журналист Василий Головнин.
Василий Головнин:
- Если в японской зоне Твиттера набрать имя "Бах", то первым выскакивает тэг "президент Бах", а потом - "Сдохни, Бах!". Это, пожалуй, наиболее наглядно говорит об отношении местного населения к руководству МОК. Его считают невероятно жадным и готовым на все, чтобы получить свои миллиарды долларов от продажи прав на трансляцию Олимпиады.
Бах, тем более, вызвал вчера бурю негодования, когда заявил, что среди спортсменов и персонала токийских Игр выявлено "всего пятнадцать зараженных". Это, сказал он, ничтожно мало, безопасности Олимпиады ничего не угрожает. Сегодня выявлено уже 55 зараженных. Среди них десять приехали из-за границы, включая членов сборных. Первый зараженный спортсмен выявлен в самой Олимпийский деревне, куда только начинается основной заезд.
Опубликованные сегодня информационным агентством Киодо данные последнего опроса проказали: 87 процентов японцев опасаются, что Олимпиада станет рассадником новых штаммов инфекции. Уровень поддержки правительства премьер-министра Суги упал до самого низкого уровня. В опросе объективистского агентства Киодо - до 35 процентов, а у лево-либеральной "Майнити" - аж до 30.
Вокруг Игр продожаются и другие проблемы (не считая выявления мельдония у российских гребцов). Сегодня токийская полиция объявила об аресте 30-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании прямо на Национальном стадионе, где 23 июля пройдет церемония открытия Олимпиады. Он подрабатывал в фирме, подвозившей еду аккредитованным на этой площадке журналистам. И, как утверждает полиция, изнасиловал работавшую на стадионе девушку-японку, с которой раньше никогда не встречался.
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