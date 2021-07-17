В Олимпийской деревне в Токио зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

Среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии Токио был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил утром в субботу, 17 июля, оргкомитет Игр.
Один из членов иностранной сборной получил положительный результат теста на COVID-19. Личные данные заболевшего не предоставляются в целях сохранения конфиденциальности. Есть информация о том, что зараженный не является спортсменом.
Ранее коронавирусную инфекцию уже выявили у спортсменов и членов команд, которые приехали в Японию для участия в Олимпиаде, но это происходило либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.