В Олимпийской деревне в Токио зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

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17 июля 2021, 08:00 Источник: NHK

тесты на COVID-19, Tatiana Bolari via www.imago-ima/www.imago-images.de

Среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии Токио был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил утром в субботу, 17 июля, оргкомитет Игр.

Один из членов иностранной сборной получил положительный результат теста на COVID-19. Личные данные заболевшего не предоставляются в целях сохранения конфиденциальности. Есть информация о том, что зараженный не является спортсменом.

Ранее коронавирусную инфекцию уже выявили у спортсменов и членов команд, которые приехали в Японию для участия в Олимпиаде, но это происходило либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения.

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