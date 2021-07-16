Токио может стать «лабораторной колбой», которая соберет штаммы COVID-19 со всего мира

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июля 2021, 15:11

Фото: ТАСС

До начала Олимпиады-2020 в Токио осталась всего неделя. Японцы поняли, что ее проведения уже не избежать, но немногочисленные протесты на улицах столицы еще имеют место быть.



Глава одного из объединений японских врачей заявил, что Олимпиада может стать своего рода лабораторной колбой, где встретятся различные варианты инфекции со всех концов Земли, и это может привести к появлению новых, более агрессивных штаммов.



Порядка 80% жителей страны восходящего солнца, согласно опросам, выступают либо за окончательную отмену Олимпиады, либо за ее новую отсрочку. Японцы опасаются, что приезд спортивных делегаций со всего мира приведет к еще большему росту заражений коронавирусом. Организаторы при этом утверждают, что соревнования будут проходить без зрителей.



Премьер-министр страны Ёсихидэ Сугиввел ввел в зоне Большого Токио с населением 36 млн человек режим чрезвычайной ситуации. Причем это произошло уже в четвертый раз с начала пандемии.

За все время пандемии в Японии от COVID-19 умерло лишь чуть более 15 тысяч человек, и это является относительно неплохим показателем по сравнению со смертностью в других странах мира. Тем не менее в последнее время в Токио число заражений вновь стало расти, а темпы вакцинации остаются не столь высокими.





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