В Лондоне в день финала чемпионата Европы из-за действий болельщиков пострадали 19 полицейских

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12 июля 2021, 14:39 Источник: ТАСС

сотрудники полиции Лондона, pixabay.com

В день проведения финального матча чемпионата Европы по футболу, который завершился поражением сборной Англии, из-за действий болельщиков пострадали не менее 19 сотрудников полиции Лондона.

В понедельник, 12 июля, в Скотленд-Ярде сообщили, что лондонские полицейские задержали 49 правонарушителей. 19 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в процессе сдерживания толпы болельщиков.

В федерации полицейских Лондона подчеркнули, что людям, продемонстрировавшим неприемлемое поведение, должно быть стыдно за себя. "Они не болельщики, а головорезы", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне на стадионе "Уэмбли" сборная Англии проиграла команде Италии в серии пенальти, вследствие чего чемпионом Европы стала итальянская сборная.

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