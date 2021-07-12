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Финал чемпионата Европы по футболу: сборная Италии выиграла у Англии по пенальти и становится Чемпионом Континента

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Только что завершился финальный матч Чемпионата Европы по футболу, где в напряженном поединке равных, сборная Италии стала Чемпионом Континента по футболу.

Италия подошла к встрече с багажом из 33-х матчей без проигрыша и полна надежд продлить свою суперсерию. Однако игравшая у себя в родном Уэмбли Англия уже на второй минуте открыла счет: контратаку британцев завершил Люк Шоу, записав в свой актив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 

Но уже во втором тайме Италия постепенно перехватила инициативу и как итог - Бонуччи «домучил» ворота Пикфолда и сравнял счет.

Несмотря на инициативу итальянцев в центре поля, шесть добавленных минут так и не выявили победителя. В первой добавленной пятнадцатиминутке стало заметно, что обе команды уже устали и не хотят рисковать, однако уже во второй половине стороны начали обмениваться опасными моментами. Сначала Бернардески опасно пробил со штрафного - Мидфолд на месте. Затем Стоунз чуть не вывел англичан вперед. А потом уже Белотти оказался в офсайде после опасной контратаки итальянцев. 

В итоге не выяснив кто все таки сильнее, две лучшие команды пошли бить пенальти. Где в этой лотерее оказалась сильнее Италия - 3:2. 

Интересно ругался ли от радости по-русски Манчини, вошло ли это у него в привычку за год проведенный на берегах Невы, но его «Скуадра адзурра» во второй раз становится Чемпионом Европы, а победная серия продолжается.

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