Финал чемпионата Европы по футболу: сборная Италии выиграла у Англии по пенальти и становится Чемпионом Континента

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12 июля 2021, 00:59

Только что завершился финальный матч Чемпионата Европы по футболу, где в напряженном поединке равных, сборная Италии стала Чемпионом Континента по футболу.

Италия подошла к встрече с багажом из 33-х матчей без проигрыша и полна надежд продлить свою суперсерию. Однако игравшая у себя в родном Уэмбли Англия уже на второй минуте открыла счет: контратаку британцев завершил Люк Шоу, записав в свой актив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Но уже во втором тайме Италия постепенно перехватила инициативу и как итог - Бонуччи «домучил» ворота Пикфолда и сравнял счет.

Несмотря на инициативу итальянцев в центре поля, шесть добавленных минут так и не выявили победителя. В первой добавленной пятнадцатиминутке стало заметно, что обе команды уже устали и не хотят рисковать, однако уже во второй половине стороны начали обмениваться опасными моментами. Сначала Бернардески опасно пробил со штрафного - Мидфолд на месте. Затем Стоунз чуть не вывел англичан вперед. А потом уже Белотти оказался в офсайде после опасной контратаки итальянцев.

В итоге не выяснив кто все таки сильнее, две лучшие команды пошли бить пенальти. Где в этой лотерее оказалась сильнее Италия - 3:2.

Интересно ругался ли от радости по-русски Манчини, вошло ли это у него в привычку за год проведенный на берегах Невы, но его «Скуадра адзурра» во второй раз становится Чемпионом Европы, а победная серия продолжается.

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