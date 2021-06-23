Футболист Роман Зобнин повинился: «Я совершил грубейшую ошибку. Готов принять на себя весь удар»

Роман Зобнин, полузащитник сборной России, допустил ошибку, и комада проиграла Дании на матче Евро-2020. После такого нелепого вылета российской сборной футбльные болельщики думают, что Зобнину будут сниться эта ужасная ошибка.
Полузащитник отдал голевой пас сопернику. Не ошибаются только те, кто ничего не делает.
Зобнин принёс извинения болельщикам, которые верили в команду. "К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт", - повинился футболист.
"Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни", - сказал он в интервью изданию Чемпионат.com.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.