Футболист Роман Зобнин повинился: «Я совершил грубейшую ошибку. Готов принять на себя весь удар»

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23 июня 2021, 11:43 Источник: championat.com

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Роман Зобнин, полузащитник сборной России, допустил ошибку, и комада проиграла Дании на матче Евро-2020. После такого нелепого вылета российской сборной футбльные болельщики думают, что Зобнину будут сниться эта ужасная ошибка.

Полузащитник отдал голевой пас сопернику. Не ошибаются только те, кто ничего не делает.

Зобнин принёс извинения болельщикам, которые верили в команду. "К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт", - повинился футболист.

"Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни", - сказал он в интервью изданию Чемпионат.com.

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