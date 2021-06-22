Ургант с иронией заявил, что в проигрыше сборной России на Евро-2020 «виновата» команда Дании

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22 июня 2021, 15:08

Сборная России, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Популярный телеведущий Иван Ургант прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Дании на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020). Итоговый счет поединка - 1:4.

Ургант отметил, что создатели его программы рассчитывали на победу сборной России и не подготовили ничего на случай поражения. По его словам, они не ожидали, что именно сегодня наша команда проиграет. Он добавил, что футболисты проиграли «по вине сборной Дании».

«Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», - высказал с иронией телеведущий в эфире «Первого канала».

Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за поражение в матче с Данией.

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