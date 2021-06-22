Дзюба извинился за поражение сборной РФ в матче с Данией на Евро-2020

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22 июня 2021, 08:35

Артем Дзюба, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за поражение в матче с Данией. Команда проиграла со счетом 1:4 и вылетела с чемпионата Евро-2020.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты», - высказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, российская сборная по футболу любит искать приключения на свою «пятую точку», поэтому в матче с Данией команда «обкакалась». Дзюба отметил, что они не умеют играть под давлением, поскольку «очень слабая психология».

«Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать. Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим», - цитирует его слова sports.ru.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене сборная России в третьем туре Евро-2020 уступила команде Дании со счетом 1:4 и завершила выступление в турнире.

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