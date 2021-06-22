Россия едет домой, а Дания - в плей-офф - 1:4

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22 июня 2021, 00:26 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

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Групповой этап близится к завершению. Конечно, наши парни отложили решение задачи по выходу в плей-офф на последний матч против Дании. Когда у нас было иначе? Все должно решаться в последний момент! Мало того, что Головин и Ко классом пониже, так еще и игра пройдет на территории датчан.

Правда, есть и хорошие новости! Во-первых, имеется вероятность того, что к решающему поединку все-таки восстановится Марио Фернандес. Во-вторых, сборной России не нужно выигрывать, достаточно ничейного результата. Этот матч можно назвать моментом истины для команды Станислава Черчесова на этом турнире. Россиянам достаточно просто не проиграть в Копенгагене, и тогда выход в плей-офф будет гарантирован, причём с большой вероятностью со второго места. Если же сборная России проиграет, то может смело отправляться домой, ведь, скорее всего, займёт последнее место в группе B.

Ориентировочные составы на матч Россия - Дания:

Россия (4-2-3-1): Сафонов - Кузяев, Джикия, Дивеев, Караваев - Баринов, Оздоев - Миранчук, Головин, Зобнин - Дзюба.

Не сыграет Жирков.

Дания (4-3-3): Шмейхель - Мехле, Вестергор, Кьер, Кристенсен - Дилэйни, Хейбьерг, Васс - Брэйтуэйт, Дамсгард, Поульсен.

Не сыграет Эриксен.

Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция).

Матч начался в быстром темпе, россияне прессингуют, пытаются оказать давление. Датчане не попёрли в атаку большими силами, как это было в их поединке с бельгийцами. Нашим игрокам можно спокойно привыкнуть к полю и шумовой поддержке датских болельщиков. Весь стадион "Паркен" сейчас красно-белый. Ситуация меняется, мячем больше владеют датчане. Есть возможность у россиян сейчас работать в атаке, но команда Станислава Черчесова боится играть смело на этом турнире, и старт этого матча продолжает данную тенденцию. Идет 16 мин. матча, и пока без голов и моментов. Наши ребята допускают много брака в передачах. Большими силами решили попрессинговать соперников наши футболисты. Отобрать мяч не получилось, но и быстрой контратаки у датчан не получилось. Опасно! Первый шанс у сборной России в этот вечер! Головин в контратаке протащил мяч по центральной оси в штрафную площадку, и метров с 12-ти пробивал на силу, но прямо по центру ворот, и Шмейхель ногами парировал мяч. Неплохо сейчас удаётся нашей команде перекусывать все попытки обострения игры датчан. Первые полтайма закончились, и у датчан практически нет шансов для ударов, даже для дальних. Хорошо смотрится в разрушении российская сборная. Тьфу-тьфу-тьфу. На 30 мин. датчане попытались нанести удар по воротам, но не точно. Очень много свистков в этой встрече. На этот раз Делани в середине поля в подкате срезал Миранчука. Черчесов негодует, требуя жёлтой карточки для нарушителя.

На 38 мин. датчане повели в счете - 0:1: Миккель Дамсгор.

Увы. Снова недоработали наши опорные полузащитники, которые позволили Дамсгору принять мяч в 24-х метрах от ворот, спокойно прицелиться, и пробить под правую штангу. Сафонову спасти команду не удалось. 29 на 71 - большое преимущество сборной Дании по владению мячом, этот территориальный перевес принес успех хозяевам поля. Потрясённой выглядит российская сборная в концовке первого тайма. В таком состоянии будет сложновато провести "гол в раздевалку". Датчане уже немного успокоились, и сейчас играют просто на контроль мяча. План минимум на первый тайм им удалось выполнить, и теперь важно не потерять преимущество перед свистком на перерыв. Первый тайм окончен! "Горим" пока что со счётом 0:1. Но впереди ещё 45 минут, так что не теряем надежд.

Во 2-ом тайме Черчесов решил не производить замен. Посмотрим, поменяется ли что-то в тактическом построении команды и настрое на игру... Острая скидка в район 11-метровой отметки следовала от Васса на Брайтвайта, но наши защитники чётко отыграли в этом эпизоде, не позволив мячу дойти до адресата, который уже заносил ногу для удара.34 на 66 - таково преимущество сборной Дании по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Ничего пока не предпринимают российские футболисты, продолжая играть преимущественно без мяча, спокойно наблюдая, как соперники катают игровой снаряд поперёк поля.

На 59 мин. датчане увеличивают свое преимущество - 0:2: Юссуф Поульсен.

Это капитуляция. Таких глупых голов нечасто увидишь на таком уровне. Зобнин с левого фланга решил с разворота отдать пас на Сафонова, но в штрафной площади был Поульсен. Такой подарок не превратить в гол было бы преступлением. Ликуют снова болельщики сборной Дании.

Пенальти назначает арбитр в ворота Дании счет 1:2: Артём Дзюба!!!

Капитан российской сборной пробил по центру ворот, в то время как Шмейхель улетел в левый от себя угол ворот. Бельгийцы всё-таки забивают снова, и датчане опять начинают ликовать. Если финны проиграют, а они выиграют даже в один мяч, то именно Дания будет на втором месте.

На 79 мин. датчане увеличивают счет - 1:3: Андреас Кристенсен.

Сафонов спас после подачи углового и удара головой. Атака вторым темпом, и ещё два сэйва Матвея. Полевые игроки так и не помогли вратарю, и Кристенсен с ходу, метров с 25-ти, нанёс пушечный удар, после которого мяч едва не порвал сетку ворот.

На 84 мин. датчане доводят счет до - 1:4: Йоаким Меле.

А это уже настоящий разгром. Заработали штрафной удар россияне в глубине поля, пошли в чужие владения большими силами, но датчане отбились и разогнали контратаку, в ходе которой Меле вошёл в штрафную площадку по левому краю, на паузе обманул двух защитников, после чего точно пробил в ближний нижний угол. Сборная России не сумела подарить праздник своим болельщикам. Оптимисты до последнего надеялись на то, что игра команды Черчесова улучшится, и можно будет добиться приемлемого результата в этой встрече, но увы. Бельгийцы забили второй гол в ворота финнов, и датчане ещё более прочно обосновались на второй строчке в группе B. Россияне заканчивают турнир третьими, но фактически без шансов на выход в плей-офф из-за ужасающей разницы забитых и пропущенных мячей. Доигрывают матч обе команды без особого энтузиазма. Здесь всем всё уже ясно. Россия едет домой, а Дания со 2-го места - в плей-офф.

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