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Сборная России со счетом 1:0 победила в матче против Финляндии

, 18:04

Сборная России со счетом 1:0 победила в матче против Финляндии
футбол, pixabay.com

Сборная России по футболу в среду, 16 июня, одержала победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы. Согласно последней информации, российские спортсмены выиграли со счетом 1:0.

Следующий матч сборная России проведет с командой Дании 21 июня.

Ранее сегодня полузащитник Алексей Миранчук открыл счет в игре Россия - Финляндия на чемпионате Европы. Футболист забил гол в ворота соперников на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа.

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