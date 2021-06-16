Миранчук открыл счет в матче Россия - Финляндия на чемпионате Европы
16 июня 2021, 17:00
Полузащитник Алексей Миранчук днем в среду, 16 июня, открыл счет в матче Россия - Финляндия на чемпионате Европы. Состязание между российскими и финскими футболистами проходит в Санкт-Петербурге.
Алексей Миранчук забил гол в ворота сборной Финляндии на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа. В настоящий момент счет составляет 1:0 в пользу российских футболистов.
Напомним, это первый гол сборной России в рамках Евро-2020. В первом матче российская команда уступила сборной Бельгии со счетом 0:3.
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