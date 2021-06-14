Сборная Словакии в рамках первого тура Евро-2020 выиграла у сборной команды Польши

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14 июня 2021, 21:51

фото: pixabay.com

В понедельник, 14 июня, первые игры на чемпионате Европы провели сборные Словакии и Польши, и команды Чехии и Шотландии. Словакия выиграла у Польши, Чехия обыграла Шотландию.

В матче Словакии и Польши на 18-й минуте вратарь польской сборной Щенсны забил мяч в свои ворота после удара словацкого футболиста Роберта Мака. В начале второго тайма Линетти с передачи Рыбуса сравнял счет. На 69-й минуте Милан Шкриниар вывел сборную Словакии вперед. Сборная Словакии одержала победу над командой Польши со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

Сборная Чехии в первом матче на Евро-2020 выиграла у шотландцев со счетом 0:2. Дважды отличился Патрик Ши. Первый гол он забил на 42 минуте, второй - на 52.

12 июня футболисты сборной России проиграли спортсменам из Бельгии.

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