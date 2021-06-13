Сборная России в стартовом матче ЕВРО-2020 проиграла Бельгии
13 июня 2021, 07:20
Вечером в субботу, 12 июня, футболисты сборной России проиграли спортсменам из Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.
В рамках матча дубль сделал нападающий Ромелу Лукаку – на 10-й и 88-й минутах, на 34-й минуте гол забил защитник Тома Менье.
Отметим, что российская сборная следующий матч в рамках турнира проведет 16 июня в Санкт-Петербурге, ее соперниками станут футболисты из Финляндии. Бельгийская сборная выйдет на поле 17 июня, чтобы сразиться с командой Дании в Копенгагене.
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