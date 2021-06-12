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12 июня 2021, 21:10 Источник: Свободная пресса

Кристиан Эриксен, фото: twitter.com/Inter_en

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришёл в сознание на стадионе. Бригада "скорой помощи" увезла футболиста в госпиталь. Датские СМИ опубликовали фотографию, судя по которой, спортсмен находится в сознании.

Агент Эриксена Мартин Шутс сообщил, что футболист в сознании, дышит, может говорить, - сообщает soccer.ru. О госпитализации датского футболиста сообщил диктор на стадионе, - сообщает "Свободная пресса". 29-летний полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он упал на газон и не смог подняться на 43-й минуте встречи.

Врачи примерно 15 минут оказывали спортсмену помощь на поле, представители медицинского штаба команды делали ему массаж сердца, после чего Кристиана унесли на носилках в подтрибунное помещение стадиона. Игра между командами была прервана, футболисты покинули поле.

Как стало известно, матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21:30 мск.

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