Во Львове украинцам наливали бесплатное пиво за проигрыш России в матче с Бельгией на Евро-2020

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13 июня 2021, 19:37 Источник: Свободная пресса

матч Россия - Бельгия, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во Львове участникам фестиваля Lviv Fan Festival наливали бесплатный бокал пива за каждый гол в ворота российской сборной в матче с Бельгией в рамках Евро – 2020.

В сети появилось видео, на кадрах которого украинские болельщики активно празднуют победу сборной Бельгии. Организаторы фестивали уточнили, что посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол в ворота российской сборной.

Кроме того, таксисты одного из украинских сервисом пообещали перечислить местным жителям 50 гривен на счёт, если Россия проиграет сборной Бельгии, передает газета «Свободная пресса».

Напомним, что матч прошел в Санкт-Петербурге 12 июня. Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3.

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