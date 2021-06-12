В матче Бельгия — Россия на 10-й минуте счёт открыл бельгийский нападающий Ромелу Лукаку

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12 июня 2021, 22:37

Ромело Лукаку, фото: twitter.com/RomeluLukaku9https://twitter.com/RomeluLukaku9

В первом матче сборной России с командой Бельгии на Евро-2020 счёт открыл бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он забил в ворота нашей команды на 10-й минуте игры после ошибки Андрея Семёнова.

Защитник российской сборной не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, Лукаку умудрился развернуться и пробить прямо в угол ворот, которые сегодня защищает Андрей Шунин.

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии проходит с Санкт-Петербурге.

На 34 минуте в ворота сборной России попадает второй мяч. Многовато ошибок.

Главный судья матча - Антонио Матео (Испания)

RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

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