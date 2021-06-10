Вячеслав Колосков считает решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020 «минимальным уступком»

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10 июня 2021, 15:54 Источник: Чемпионат

Вячеслав Колосков, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/ globallookpress.com

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что Сборная Украины должна убрать с формы фразу «Героям слава!»

«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «слава Украине» политический слоган, что «героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС», - высказал он.

Колосков отметил, что в футбол нужно играть по правилам, а не изобретать новые регламенты. По его словам, на форме не должно быть никаких контуров или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной, пояснил почетный президент РФС. Он считает, что таким образом вопрос не решится.

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