Вячеслав Колосков считает решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020 «минимальным уступком»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что Сборная Украины должна убрать с формы фразу «Героям слава!»
«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «слава Украине» политический слоган, что «героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС», - высказал он.
Колосков отметил, что в футбол нужно играть по правилам, а не изобретать новые регламенты. По его словам, на форме не должно быть никаких контуров или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной, пояснил почетный президент РФС. Он считает, что таким образом вопрос не решится.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.