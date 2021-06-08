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Украинский журналист Портников объяснил, зачем поместили Крым на форму сборной

, 11:25 Источник: URA.RU

Украинский журналист Портников объяснил, зачем поместили Крым на форму сборной
мяч, фото: pixabay.com

Журналист Виталий Портников рассказал, почему сборная Украины по футболу разместила на своей форме, в которой выступает на Евро-2020, карту страны, включающую неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

«Да, России удалось оккупировать Крым. Да, России удалось присоединить Крым к своей территории с помощью военной силы и манипуляций. Но от этого политическая карта мира никак не изменилась. Та карта, которую увидят зрители чемпионата по футболу Евро-2020. На ней Крым - часть Украины», - цитирует его слова URA.RU.

Портников отметил, что международное сообщество не признает «факта оккупации Крыма Россией». По его словам, «никакой экзотики» в форме украинской футбольной сборной нет.

«На ней Крым - часть Украины. Если бы российская сборная напялила бы на себя форму с изображением карты РФ вместе с оккупированным Крымом, вот это была бы экзотика», - заключил журналист.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков высказался об отношении Кремля к форме сборной Украины по футболу с контуром Крыма. 

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