Союз битлонистов России определил кандидатов в национальную команду для подготовки к Олимпиаде

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13 мая 2021, 17:38 Источник: СБР

Лариса Куклина, фото: vk.com/larisa_kuznetsova_ofgroup

В Союзе биатлонистов России определены составы четырёх групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к Олимпийским играм.

В составе группы под руководством тренера Юрия Каминского к олимпийскому сезону будут готовиться: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили. Эта группа проведёт сбор с 17 мая по 6 июня в Бельмекене (Болгария).

В группе под руководством Сергея Башкирова будут тренироваться: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков. Сборы этой группы пройдут с 12 по 28 мая в Сочи.

В группе Михаила Шашилова будут готовиться к олимпийскому сезону: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко. Сбор пройдет с 15 мая по 4 июня в Сочи.

Евгений Куваев займётся подготовкой биатлонистов: Татьяны Акимовой, Евгении Буртасовой (Павловой), Натальи Гербуловой, Ксении Довгая, Анастасии Егоровой, Екатерины Носковой, Полины Плюсниной, Ксении Шнейдер. Сбор пройдет с 15 мая по 2 июня на Семинском перевале (Алтай).

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