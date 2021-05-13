Член ОП Хамзаев предложил включить предупреждающую информацию в рекламу ставок на спорт

Аргументы Недели → Спорт 13+

13 мая 2021, 10:04

футбол, pixabay.com

В четверг, 13 мая, стало известно, что член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею обязать букмекерские компании включать в свою рекламу предупреждение о негативных последствиях азартных игр.

В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России запрещена работа казино, исключение составляют лишь специализированные игорные зоны. Однако букмекерские компании все еще могут осуществлять свою деятельность в стране и даже использовать рекламные инструменты, среди которых радио, телевидение и интернет.

Как сообщает RT, данная реклама, по мнению Султана Хамзаева, привлекает новых клиентов, однако не знакомит их с тем, что чрезмерное увлечение ставками на спорт может привести к развитию зависимости, психическим расстройствам и другим проблемам.

Член ОП попросил Михаила Мишустина оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио и четверть площади баннерной рекламы в интернете под предупреждающую информацию о возможных негативных последствиях азартных игр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости