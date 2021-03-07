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Загитова выступила на гала-шоу «Ледникового периода»

, 17:41

Загитова выступила на гала-шоу «Ледникового периода»
Алина Загитова, фото:Figure skating Russia Federation/Instagram.com/ globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, 18-летняя Алина Загитова выступила на гала-шоу «Ледникового периода» в Москве. 3 октября 2020 года она дебютировала в качестве телеведущей этого шоу.

В качестве музыкального сопровождения Загитова выбрала композицию американского поэта-песенника Томми Проффита «Will I Make it out Alive». Номер был поставлен хореографом и продюсером Ильей Авербухом. Спортсменка чисто исполнила сложный элемент - тройной лутц.

Напомним, что Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и коллега фигуристки по шоу «Ледниковый период» рассказал, когда спортсменка может возобновить карьеру.

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