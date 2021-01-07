Ягудин ответил на вопрос, когда Загитова возобновит карьеру
7 января 2021, 13:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, когда чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова возобновит карьеру. По его словам, спортсменка «никуда не уходила».
«Евгений Плющенко — яркий пример того, как можно триумфально вернуться после минимум одного пропуска спортивного сезона. Человек приехал с четырёх Олимпиад с четырьмя медалями, причём каждая — не ниже серебра. Он же не каждый год тренировался и выступал. Может, где-то поддерживал форму, но выступал с перерывами», - цитирует слова Ягудина RT со ссылкой на YouTube-канал Надежды Стрелец.
Напомним, что 18-летняя Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
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