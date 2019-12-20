Перерыв в карьере фигуристки Загитовой в Японии восприняли со скандалом

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20 декабря 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Фото из соцсетей, Instagram alinazagitova

Главная японская телекомпания NHK со скандалом восприняла заявление о приостановке карьеры олимпийской чемпионки Алиной Загитовой. Канал понес серьезные репутационные потери

NHK опубликовал новость о том, что российская фигуристка уходит из спорта окончательно. Это вызвало гнев болельщиков и обвинения в непрофессионализме. Стоит отметить: позже сообщение было исправлено, а сама Загитова обратилась в своем Instagram к фолловерам с пояснительным постом сразу на трех языках — русском, английском и японском.

Алина Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, первая российская спортсменка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, а также все награды в юниорском катании.