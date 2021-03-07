Почему Ян нанёс запрещённый удар Стерлингу и лишился титула, объяснил Хабиб Нурмагомедов

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7 марта 2021, 09:56

Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Российский боец смешанного стиля (MMA) Пётр Ян потерял чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. У россиянина была первая попытка защиты титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного летом 2020 года.

Рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как российский боец нанес сопернику удар коленом в голову. Это оказался запрещенный прием, так как Стерлинг в этот момент касался канваса тремя точками опоры. Американский боец не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и просмотра видеоповтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Пётр Ян нанёс запрещённый удар.

Как заявил комментатор UFC Джо Роган во время интервью со Стерлингом, после эпизода с запрещённым ударом Яна Нурмагомедов объяснил организаторам, что команда «Бей коленом!» поступила от секундантов, а сам Пётр «на автомате» выполнил её, - передаёт RT.

Ян проиграл бой дисквалификацией и лишился своего титула. Новым чемпионом был признан Алджамейн Стерлинг.

Нурмагомедов в конце февраля прилетел в США.