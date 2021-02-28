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28 февраля 2021, 13:58

vk.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в США. Прибыв в Америку, Нурмагомедов сфотографировался в терминале аэропорта Лос-Анджелеса и выложил снимок в своем Instagram.

По словам спортсмена, в последний раз он был в США год назад.

"Год меня тут не было, за этот год многое поменялось в моей жизни, были хорошие моменты, были также и тяжелые времена.

Но это жизнь, и мы продолжаем двигаться...", - написал Хабиб в сети.

Хабиб Нурмагомедов, победив американца Джастина Гейджи, защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и заявил о своем решении уйти из MMA.

Промоутер уговаривал 33-летнего чемпиона UFC вернуться к поединкам.

Ожидается, что в Лас-Вегасе у Хабиба состоится разговор с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.

Хабиб Нурмагомедов считает: «Если только спорт, а потом учеба - то будет расти социально опасный человек без ума, без мозгов»