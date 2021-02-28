Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в США. Прибыв в Америку, Нурмагомедов сфотографировался в терминале аэропорта Лос-Анджелеса и выложил снимок в своем Instagram.
По словам спортсмена, в последний раз он был в США год назад.
"Год меня тут не было, за этот год многое поменялось в моей жизни, были хорошие моменты, были также и тяжелые времена.
Но это жизнь, и мы продолжаем двигаться...", - написал Хабиб в сети.
Хабиб Нурмагомедов, победив американца Джастина Гейджи, защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и заявил о своем решении уйти из MMA.
Промоутер уговаривал 33-летнего чемпиона UFC вернуться к поединкам.
Ожидается, что в Лас-Вегасе у Хабиба состоится разговор с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.
Хабиб Нурмагомедов считает: «Если только спорт, а потом учеба - то будет расти социально опасный человек без ума, без мозгов»