Хабиб Нурмагомедов: «Если только спорт, а потом учеба - то будет расти социально опасный человек без ума, без мозгов»

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11 февраля 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сложившуюся ситуацию в Дагестане и сказал, что корень решения проблем лежит в воспитании молодого поколения.

Ранее в Инстаграме Хабиб разместил пост следующего содержания:

«память, кому слава,

Кому темная вода, -

Ни приметы, ни следа.

Много людей пишут мне, чтобы я прокомментировал последние события в Дагестане, все, что связано с убийствами, мусором и тому подобные события, которые происходят у нас в Республике практически каждый день.

Выше приведённые мною слова поэта, хорошо подходят к сегодняшним событиям».

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Хабиб Нурмагомедов разъяснил свою позицию:

«Это поколение уже ничего там не сделает, я стопроцентно уверен. Надо растить новых. Помните, как в истории было, когда Моисей скитался 40 лет по пустыне, - это ведь было сделано для того, потому что поколение то не было готово. Всевышний сделал так, чтобы оно поменялось и чтобы новое поколение пришло. Поэтому и у нас 40 лет пройдет, новое поколение появится, и порядок там будет».

По его мнению, важнейшее значение имеет образование детей.

«Нужно воспитывать детей в правильном русле. В первую очередь говорить, что они должны учиться, а не спортом заниматься. Если только спорт, а потом учеба — то будет расти социально опасный человек без ума, без мозгов. Нужно детям прививать с детства, что учеба на первом месте. Я всегда так рос, отец задания давал. Кто тогда со мной тренировался, сейчас говорят: «Мы думаем — какой из тебя спортсмен? Из тебя учителя нужно было делать». Настолько у меня фокус на учебе был», - отметил Нурмагомедов.