Фигуристка Алена Косторная рассказала о своем решении вернуться к тренеру Этери Тутберидзе

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6 марта 2021, 22:09

Алена Косторная, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила в эфире программы "Время" на "Первом канале", что вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Она рассказала, почему приняла такое решение.

По словам фигуристки, то, что она заняла 6 место в Финале Кубка России, привело ее к пониманию, что она все делает не так, как надо, пора "идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения".

Когда Алена тренировалась у Плющенко, она понимала, что недорабатывает, не заставляет себя до конца что-то сделать: "Я понимала, что будь сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала сколько надо и даже больше".

Ранее Яна Рудковская, продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала уход из академии мужа фигуристки Алёны Косторной.