Рудковская об уходе Косторной от Плющенко: «Главное ей восстановить здоровье. У нас с Евгением есть некое облегчение»

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4 марта 2021, 18:17 Источник: Спорт-Экспресс

Алена Косторная, фото: vk.com/kostornaiateam

Яна Рудковская, продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала уход из академии Плющенко фигуристки Алёны Косторной. Косторная, которая тренируясь у Этери Тутберидзе стала чемпионкой Европы, вернулась к своей наставнице.

Об уходе Косторной сообщил сегодня ранее сам Плющенко. В своём комментарии Яна Рудковская сказала, что они с мужем испытали облегчение, так как устали переживать за здоровье спортсменки. Плющенко советовал Косторной пропустить сезон, но фигуристка отказалась.

Супруга тренера полагает, что для Алёны сейчас важно восстановить здоровье. По мнению Рудковской, все стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно — невозможно.

Продюсер считает, что у новых спортсменов нужно будет брать справки от врачей. Она посоветует Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена. "Для Алёны мы очень много сделали добра. Думаю, она этого никогда не забудет", - сказала Рудковская.