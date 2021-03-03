Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о возможном возвращении Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе

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3 марта 2021, 19:49

Татьяна Тарасова, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристка Алена Косторная может уйти от Евгения Плющенко и вернется в команду Этери Тутберидзе.

"Если это не фейк, конечно! Но я могу сказать так: вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе!" — сказала Тарасова. Желание Алены, по ее словам, учитываться не будет. У Косторной "сегодня одни, а завтра другие".

Сама Алена Косторная эту информацию комментировать не хочет. Напомним, недавно она провалилась в финале Кубка России, став по итогам соревнований лишь 6-й.