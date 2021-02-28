Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на ЧМ по лыжам в Оберстдорфе

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28 февраля 2021, 16:37

vk.com/alexanderbolshunovfan

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в немецком Оберстдорфе. Золотые медали команде Норвегии добыли Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.

Серебро завоевали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки. Они проиграли победителям 1,68 секунды.

Александр Большунов принес вторую медаль в копилку российской сборной на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В мужском командном спринте вчера Большунов завоевал золото.

Завтра, 1 марта, лыжники - мужчины отдыхают.

В сети появилось видео, как Большунов победил пятерых норвежских лыжников и стал чемпионом мира.