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Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на ЧМ по лыжам в Оберстдорфе

, 16:37

Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на ЧМ по лыжам в Оберстдорфе
vk.com/alexanderbolshunovfan

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в немецком Оберстдорфе. Золотые медали команде Норвегии добыли Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.

Серебро завоевали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки. Они проиграли победителям 1,68 секунды.
Александр Большунов принес вторую медаль в копилку российской сборной на чемпионате мира по лыжным гонкам.
В мужском командном спринте вчера Большунов завоевал золото.
Завтра, 1 марта, лыжники - мужчины отдыхают.

В сети появилось видео, как Большунов победил пятерых норвежских лыжников и стал чемпионом мира.

ИЧ

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