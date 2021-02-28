В сети появилось видео, как Большунов победил пятерых норвежских лыжников и стал чемпионом мира
28 февраля 2021, 13:29
Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам. 30 километров Большунов бежал классикой и коньком. Большунов начал лидировать в самом начале.
Ему предстояло вырвать победу у норвежцев. У Александра было пять сильнейших соперников из сборной Норвегии. За Сашу болели российские болельщики, поклонники лыжных гонок, и любимая девушка - лыжница Анна Жеребятьева.
По признанию Большунова, на последнем подъеме он постоянно говорил себе, что должен победить и стать чемпионом мира.
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