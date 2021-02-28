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В сети появилось видео, как Большунов победил пятерых норвежских лыжников и стал чемпионом мира

, 13:29

В сети появилось видео, как Большунов победил пятерых норвежских лыжников и стал чемпионом мира
Александр Большунов, фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам. 30 километров Большунов бежал классикой и коньком. Большунов начал лидировать в самом начале.

Ему предстояло вырвать победу у норвежцев. У Александра было пять сильнейших соперников из сборной Норвегии.
За Сашу болели российские болельщики, поклонники лыжных гонок, и любимая девушка - лыжница Анна Жеребятьева.

По признанию Большунова, на последнем подъеме он постоянно говорил себе, что должен победить и стать чемпионом мира.

Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе

ИЧ

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