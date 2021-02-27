Аргументы Недели → Спорт 13+

27 февраля 2021, 12:07

Федор Чалов, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал Фёдора Чалова сильнейшим нападающим в составе ЦСКА. В матче ЦСКА - «Локомотив» ворота армейцев вместо опытного Игоря Акинфеева защитит молодой Илья Помазун.

Как скажется на ЦСКА в матче с «Локомотивом» отсутствие Игоря Акинфеева, предположил бывший полузащитник обеих команд, ныне тренер Дмитрий Хохлов.

По словам Хохлова, если Чалов на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, тренер армейцев Виктор Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его.

«Если говорить о том, кто из тройки ЦСКА импонирует лично мне, то назову Фёдора Чалова. Опасений, что он окажется на скамейке запасных из-за прихода Соломона Рондона нет, всё зависит от текущего состояния футболистов», — выразил мнение Хохлов в интервью RT.

Сегодня, 27 февраля, в Москве пройдет центральный матч 20-го тура чемпионата России. «Локомотив» в на своей арене примет ЦСКА.