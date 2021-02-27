Как скажется на ЦСКА в матче с «Локомотивом» отсутствие Игоря Акинфеева
27 февраля 2021, 10:37
Как скажется на ЦСКА в матче с «Локомотивом» отсутствие Игоря Акинфеева, предположил в интервью RT бывший полузащитник обеих команд Дмитрий Хохлов.
Заболевшего, возможно, коронавирусом Акинфеева в воротах заменит молодой Илья Помазун, который находился в аренде. По мнению Хохлова, несомненно, армейца увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев. Но футболсты ЦСКА должны уметь играть и без своего капитана.
Как считает Хохлов, потеря Игоря Акинфеева и Игоря Дивеева, предположительно выбывших из строя из-за коронавируса, это огромная проблема для команды. Акинфеева, конечно, это касается в большей степени. Он — лидер армейцев и топ-вратарь не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. Без Дивеева тренеру армейцев Гончаренко тоже придётся непросто, ведь равноценной замены ему нет.
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