"Краснодар" взял в аренду вратаря "Ростова"

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26 февраля 2021, 17:32

ФК "РОСТОВ"

ФК "Краснодар" взял в аренду у "Ростова" вратаря Егора Бабурина.



Голкипер будет выступать за "чёрно-зелёных" за 1,2 миллиона евро, — передаёт Transfermarkt. Аренда продлится до конца мая нынешнего года.



Егор Бабурин — уже третий игрок "Ростова", который который перешел к "Быкам". До этого к кубанскому клубу примкнули защитник Евгений Чернов и полузащитник Алексей Ионов.



Ранее от "горожан" ушёл вратарь Денис Адамов — он будет играть за "Сочи". Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отказался комментировать это решение футболиста, отметив лишь, что "есть игроки, которые не хотят здесь быть".



Как писали "Аргументы Недели", "Краснодар" проиграл хорватскому "Динамо" на выезде, из-за чего выбыл из Лиги Европы.