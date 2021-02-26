По итогам матча против хорватского

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26 февраля 2021, 10:33

@FCKrasnodar

Вчера вечером, 25 февраля, в столице Хорватии — Загребе — прошла игра между местным "Динамо" и ФК "Краснодар".



"Быки" уступили хозяевам поля со счётом 0:1. Матч состоялась в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, впервые команды встречались ещё неделю назад, тогда "горожане" уступили хорватам со счётом 3:2.



Для выхода в следующий этап престижного турнира "чёрно-зелёным" была необходима только победа с высоким результатом. Единственный гол забил на 31-ой минуте полузащитник "Динамо" Мислав Оршич, получивший передачу от Кристияна Якича.



Помимо спортивного результата ФК "Динамо" (Загреб), получит внушительную сумму — 1,1 миллионов евро (столько команда, вышедшая в 1/8 финала ЛЕ, получит от УЕФА).