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25 февраля 2021, 09:40

fckrasnodar.ru

Уже сегодня, 25 февраля, ФК "Краснодар" встретится с хорватским "Динамо" в ответном матче. Игра пройдёт в Загребе — столице страны.



Напомним, ранее команды уже встречались в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Противостояние окончилось для "Быков" поражением со счётом 3:2. Таким образом, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Европы, "горожанам" нужно побеждать с разницей в два мяча, либо с крупным счетом (5:4 и выше).



В ходе предматчевой пресс-конференции главный тренер "чёрно-зелёных" Мурад Мусаев признал, что в прошлый раз команда допустила много ошибок, однако "у нас есть еще 90 минут, чтобы их исправить". Он заверил болельщиков, что футболисты сделают всё, чтобы результат был другой. При этом наставник разделил ответственность на всех. "Нам нужно меньше разговаривать, а доказывать свои слова на деле", — подытожил Мусаев.



Игра начнется в 23.00 по московскому времени.