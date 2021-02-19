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19 февраля 2021, 15:37

ФК "Краснодар"

Вечером 18 февраля состоялся матч между ФК "Краснодар" и "Динамо" из Загреба. По итогу встречи победила хорватская команда со счётом 3:2.



Игра проходила в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ранее "чёрно-зелёные" никогда не встречались с хорватскими клубами в официальных матчах. "Динамо" из Загреба является обладателем статусов 21-кратного чемпиона Хорватии, 15-кратного обладателя Кубка Хорватии и 6-кратного обладателя Суперкубка Хорватии.



Первый гол забили хорваты — нападающий Бруно Петкович закатил мяч в ворота краснодарской команды, которые защищал Евгений Городов. (Матвей Сафонов не смог выйти на поле из-за травмы). Уже через 13 минут "Краснодар" сравнял счёт: гол забил форвард команды Маркус Берг. С этого момент начался перерыв.



Вскоре после возвращения на поле, уже на девятой минуте второго тайма, Бруно Петкович забил в ворота "горожан" второй гол. Через четыре минуты у нападающего "Краснодара" была реальная возможность поразить ворота противника, однако арбитр гол не засчитал. На 70-й минуте матча, полузащитник "Быков" Виктор Классон забил гол, счет вновь сравнялся. Спустя ещё пять минут полузащитник загребского "Динамо" Ияйи Атимвен забил для своей команды третий мяч.



Таким образом, противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей. Реванш игроки кубанского клуба могут взять 25 февраля в Загребе.