Власти Британии заявили, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

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24 февраля 2021, 19:40 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Правительство Великобритании не поддерживает практику бойкотирования спортивных соревнований как меру давления на страны, в которых нарушаются права человека, заявил британский премьер Борис Джонсон.

В среду, 24 февраля, Борис Джонсон, отвечая в Палате общин на призыв лидера партии "Либеральные демократы" Эда Дейви бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине, отметил, что Британия возглавляет международные усилия в ООН, направленные на то, чтобы привлечь Китай к ответу за "массовые репрессии в отношении уйгуров" в СУАР.

Однако, по словам британского премьера, власти Соединенного Королевства обычно не поддерживают бойкотирование спортивных мероприятий. "Это последовательная позиция нашего правительства", – подчеркнул Джонсон.